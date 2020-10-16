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Уголовное дело возбудили по факту смерти ребенка в столичном фитнес-клубе
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело возбудили по факту смерти ребенка в столичном фитнес-клубе

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в столице. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Инцидент произошел в районе Раменки. Несовершеннолетний мальчик потерял сознание во время тренировки в фитнес-клубе и скончался. Отмечается, что точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, обстоятельства и подробности устанавливаются, сообщается на официальном сайте СК.

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