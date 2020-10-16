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Применившего силу к пассажиру водителя автобуса отстранили от работы
Фото: depositphotos.com

Применившего силу к пассажиру водителя автобуса отстранили от работы

Юлия Захарова

Происшествия

Водитель автобуса в столице применил силу по отношению пассажиру, который разбил окно. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Инцидент произошел 15 октября. По предварительной информации, водитель заметил одного из пассажиров, который демонстрировал неадекватное поведение.

— Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу, — отметили представители перевозчика.

Видео: Telegram-канал «Московские новости»

После этого на место случившегося вызвали полицейских. Водителя отстранили от работы, была организована внутренняя проверка, передает РИА Новости.

Ранее в Сети сообщалось, что водитель автобуса напал на пассажира якобы из-за отсутствия маски.

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