Движение в районе пересечения МКАД и Волоколамского шоссе ограничили

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Движение ограничили на участке транспортной развязки в районе пересечения МКАД с Волоколамским шоссе. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Транспортном комплексе Москвы.

Как уточняется, ограничение будет действовать до 30 ноября. Причиной является проведение дорожных работ на указанном участке.

Автомобилистам будет недоступна одна из трех полос на боковом проезде внутренней стороны МКАД на пересечении с Волоколамским шоссе. Две из четырех полос будут закрыты для движения на боковом проезде внутренней стороны магистрали в районе владения 17 по улице Василия Петушкова, передает агентство городских новостей «Москва».

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