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Власти Нидерландов изъявили готовность к контактам с Россией по крушению MH17
Фото: Скриншот видео с YouTube-канала «Новости России»

Власти Нидерландов изъявили готовность к контактам с Россией по крушению MH17

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Власти Нидерландов изъявили готовность к контактам с Россией по крушению MH17

В Нидерландах рассчитывают продолжить контакты с Россией по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло на Украине в 2014 году.

Как указали в нидерландском Министерстве иностранных дел, государство готово к дальнейшему взаимодействию в рамках расследования в формате трехсторонних консультаций, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Россия.

МИД России объявил, что не считает возможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по данному ЧП. Вместе с тем выражалась готовность работать с голландскими компетентными органами.

Читайте также: Амстердам оценил односторонний отказ Москвы от консультаций по MH17

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