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Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на 17 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 29 рейсов.

В аэропорту Внуково шесть рейсов отменили, еще один задержали. В Домодедове отменены 12 рейсов. В аэропорту Шереметьево семь рейсов отменили и три задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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