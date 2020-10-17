Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на 17 октября в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 29 рейсов.
В аэропорту Внуково шесть рейсов отменили, еще один задержали. В Домодедове отменены 12 рейсов. В аэропорту Шереметьево семь рейсов отменили и три задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Росавиация сообщила об открытии авиасообщения с Сербией и Кубой