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Маленький сын Тодоренко и Топалова прочел стих Агнии Барто
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Маленький сын Тодоренко и Топалова прочел стих Агнии Барто

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала успехи в развитии сына Майкла, которого родила в браке с певцом Владом Топаловым.

Малыш, которому в декабре исполнится два года, прочитал по памяти стихотворение Агнии Барто «Идет бычок, качается...» — правда, не без маминой помощи.

Подписчики Тодоренко в Instagram восхитились тем, как хорошо развит ребенок, и попросили звезду поделиться секретами воспитания. Счастливый отец Влад Топалов оставил сразу несколько комментариев к посту супруги, признавшись жене и сыну в любви.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили совместную песню.

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дети звездРегина ТодоренкоВлад Топалов
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