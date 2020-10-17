Маленький сын Тодоренко и Топалова прочел стих Агнии Барто

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала успехи в развитии сына Майкла, которого родила в браке с певцом Владом Топаловым.

Малыш, которому в декабре исполнится два года, прочитал по памяти стихотворение Агнии Барто «Идет бычок, качается...» — правда, не без маминой помощи.

Подписчики Тодоренко в Instagram восхитились тем, как хорошо развит ребенок, и попросили звезду поделиться секретами воспитания. Счастливый отец Влад Топалов оставил сразу несколько комментариев к посту супруги, признавшись жене и сыну в любви.

Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили совместную песню.

Читайте также: Тодоренко рассказала, как вес влияет на ее выступления в «Ледниковом периоде»