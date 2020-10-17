Маленький сын Тодоренко и Топалова прочел стих Агнии Барто
Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала успехи в развитии сына Майкла, которого родила в браке с певцом Владом Топаловым.
Малыш, которому в декабре исполнится два года, прочитал по памяти стихотворение Агнии Барто «Идет бычок, качается...» — правда, не без маминой помощи.
Подписчики Тодоренко в Instagram восхитились тем, как хорошо развит ребенок, и попросили звезду поделиться секретами воспитания. Счастливый отец Влад Топалов оставил сразу несколько комментариев к посту супруги, признавшись жене и сыну в любви.
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Улыбашка наша уже читает маме стихи ) 😍😍😍 Я в такие моменты почему-то плачу 😢, но вот только не пойму от счастья или от сожаления , что время летит так быстро ! И звуки уже превратились в буквы, а буквы в слова и предложения 🙈. Тешит только возможность повторить все это со следующими детками 😃. #матьмайкла #агниябарто #стихи
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
Ранее Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили совместную песню.
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