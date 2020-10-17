Хиромант рассказала, как определить по линиям ладони перспективы отношений

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Очертания ладони и линии на ней могут подсказать, как будут развиваться романтические отношения между мужчиной и женщиной, заявила хиромант Алена Соловьева.

По словам Соловьевой, схожесть линий под мизинцем на женской и мужской руках говорят о крепости союза. При этом линия сердца должна сопровождаться одинаковыми моментами, в нее может входить линия влияния, которая будет совпадать в определенной точке.

Хорошим знаком также является дублирование этих проявлений на больших пальцах рук.

Эксперт предупреждает, что точный прогноз можно сделать только по рукам обоих партнеров, причем не исключены случаи, когда отношения будут казаться перспективными лишь для одного из них.

— На руке женщины может быть показано, что для нее союз с определенным мужчиной будет прекрасен, а у мужчины, наоборот, будут очертания развода. Это говорит о том, что на подсознательном уровне партнер женщины будет думать о расставании, — рассказала хиромант «Пятому каналу».

Ранее астролог рассказал, какими методами можно приблизить собственное замужество.

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