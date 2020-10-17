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Москвичку задержали по подозрению в крупной краже
Фото: pixabay.com

Москвичку задержали по подозрению в крупной краже

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

Жительницу Москвы задержали по подозрению в краже вещей и ювелирных изделий на крупную сумму.

Как уточнила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, подозреваемая работала уборщицей в одном из домов в поселении Краснопахорском. Хозяйка дома обратилась в полицию с заявлением о пропаже вещей и украшений на 710 тысяч рублей.

Полицейские установили, что подозреваемая в течение длительного периода обкрадывала работодательницу, часть похищенного имущества она успела продать.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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