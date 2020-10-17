Эксперт перечислила продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

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Ряд продуктов не нужно хранить в холодильнике, так как это, наоборот, может привести к их порче. Об этом заявила директор по развитию финской организации по домоводству Marttaliitto Эмми Туовинен.

Она отметила, что сухие продукты лучше держать при комнатной температуре, в то время как влажные — в холодильнике. Так, хлеб, базилик, сухие кубики для бульона и открытые упаковки с кофе не следует хранить при низкой температуре. Шоколад также лучше не охлаждать, поскольку может поменяться его вкус. Кроме того, не следует убирать в холодильник и бананы.

Куриные яйца, по словам эксперта, можно хранить как в комнате, так и в холодильнике, однако яйца, используемые для выпечки, нужно хранить строго при комнатной температуре.

Среди прочего, Туовинен рассказала об универсальном правиле в отношении горчицы, кетчупа, томатной пасты и острых соусов — «до вскрытия в сухом месте, после вскрытия — в холодильнике». А вот растительное масло следует поместить в слегка прохладное, сухое и темное место. Рапсовое же рекомендуется убирать в холодильник.

Термически обработанное молоко, а также растительное молоко до его открытия не нужно ставить в холодильник, подчеркивает специалист.

Огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно держат в условиях комнатной температуры либо в прохладном отсеке холодильника, добавляет Туовинен. В то же время из свежей зелени в холодильнике следует хранить укроп и зеленый лук, заключила она в разговоре с Helsingin Sanomat.

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