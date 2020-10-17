Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт перечислила продукты, которые нельзя хранить в холодильнике
Фото: pixabay.com

Эксперт перечислила продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Ростислав Зубков

Здоровье

Ряд продуктов не нужно хранить в холодильнике, так как это, наоборот, может привести к их порче. Об этом заявила директор по развитию финской организации по домоводству Marttaliitto Эмми Туовинен.

Она отметила, что сухие продукты лучше держать при комнатной температуре, в то время как влажные — в холодильнике. Так, хлеб, базилик, сухие кубики для бульона и открытые упаковки с кофе не следует хранить при низкой температуре. Шоколад также лучше не охлаждать, поскольку может поменяться его вкус. Кроме того, не следует убирать в холодильник и бананы.

Куриные яйца, по словам эксперта, можно хранить как в комнате, так и в холодильнике, однако яйца, используемые для выпечки, нужно хранить строго при комнатной температуре.

Среди прочего, Туовинен рассказала об универсальном правиле в отношении горчицы, кетчупа, томатной пасты и острых соусов — «до вскрытия в сухом месте, после вскрытия — в холодильнике». А вот растительное масло следует поместить в слегка прохладное, сухое и темное место. Рапсовое же рекомендуется убирать в холодильник.

Термически обработанное молоко, а также растительное молоко до его открытия не нужно ставить в холодильник, подчеркивает специалист.

Огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно держат в условиях комнатной температуры либо в прохладном отсеке холодильника, добавляет Туовинен. В то же время из свежей зелени в холодильнике следует хранить укроп и зеленый лук, заключила она в разговоре с Helsingin Sanomat.

Читайте также: Роскачество объяснило, как выбрать свежие куриные яйца в магазине

Едахолодильникпродукты питания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте