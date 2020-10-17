Роскачество составило рейтинг лучших творожных сырков

Фото: YoutTube.com / Рецепты от Елены

Специалисты Роскачества провели исследование семи торговых марок творожных сырков. Выяснилось, что один производитель использовал вместо молока заменитель молочного жира.

Как уточняется, ноль баллов получила продукция марки «Творобушки». В 2019 году ее рейтинг также был нулевым из-за наличия в сырках бактерий группы кишечной палочки.

Первое место рейтинга заняли сырки «Вкуснотеево», эксперты оценили их в 4,84 балла из пяти возможных. Эта марка продукции улучшила показатели почти на три балла по сравнению с прошлым годом. Второе место разделили продукты марок «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров». Отмечается, что второй бренд в минувшем году набрал чуть больше двух баллов из-за превышенного количества дрожжей, недостатков в органолептике и замечаний к маркировке.

Кроме того, в Роскачестве подтвердили качество шоколада в глазури сырков «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров».

В 2020 году показатели улучшили также сырки «Ростагроэкспорт», «Советские традиции» и «Свитлогорье», которые набрали 4,58, 4,4 и 4,23 балла соответственно. По сравнению с остальными образцами они оказались чуть менее кислыми и чуть более сухими, но отклонения незначительны, сообщается на сайте Роскачества.

Читайте также: В Роскачестве рассказали о повышении цен на вино перед Новым годом