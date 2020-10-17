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Роскачество составило рейтинг лучших творожных сырков
Фото: YoutTube.com / Рецепты от Елены

Роскачество составило рейтинг лучших творожных сырков

Юлия Захарова

Потребление

Специалисты Роскачества провели исследование семи торговых марок творожных сырков. Выяснилось, что один производитель использовал вместо молока заменитель молочного жира.

Как уточняется, ноль баллов получила продукция марки «Творобушки». В 2019 году ее рейтинг также был нулевым из-за наличия в сырках бактерий группы кишечной палочки.

Первое место рейтинга заняли сырки «Вкуснотеево», эксперты оценили их в 4,84 балла из пяти возможных. Эта марка продукции улучшила показатели почти на три балла по сравнению с прошлым годом. Второе место разделили продукты марок «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров». Отмечается, что второй бренд в минувшем году набрал чуть больше двух баллов из-за превышенного количества дрожжей, недостатков в органолептике и замечаний к маркировке.

Кроме того, в Роскачестве подтвердили качество шоколада в глазури сырков «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б. Ю. Александров».

В 2020 году показатели улучшили также сырки «Ростагроэкспорт», «Советские традиции» и «Свитлогорье», которые набрали 4,58, 4,4 и 4,23 балла соответственно. По сравнению с остальными образцами они оказались чуть менее кислыми и чуть более сухими, но отклонения незначительны, сообщается на сайте Роскачества.

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Роскачестворейтингтворожный сырок
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