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Почти два миллиона рублей вынесли из квартиры пенсионерки в Перове
Фото: depositphotos.com

Почти два миллиона рублей вынесли из квартиры пенсионерки в Перове

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Из квартиры пожилой москвички пропали почти два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в субботу, 17 октября.

По информации полиции, к правоохранителям обратилась проживающая в районе Перово пенсионерка 1958 года рождения. Она заявила о краже 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники правопорядка, неизвестный проник в квартиру пострадавшей и присвоил себе средства женщины, после чего сбежал. Это произошло не позднее 29 сентября.

По факту случившегося заведено уголовное дело о краже. Ведется расследование.

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