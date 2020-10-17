Волонтеры Москвы рассказали, как они помогают людям с ОВЗ

Фото: mos.ru / Максим Денисов

С начала 2020 года более 200 московских волонтеров поучаствовали в десяти инклюзивных мероприятиях, включая этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, забег на ВДНХ WheelGo, а также ряд тренингов и многие другие события. О том, как работают добровольцы, рассказали на официальном портале мэра столицы.

В обязанности волонтеров входит множество вещей: от поддержки организаторов мероприятий до сопровождения гостей и предоставления ответов на все возникающие вопросы.

Отдельная область волонтерства — работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта деятельность требует определенного подхода, которому добровольцы учатся на курсе «Включайся!», разработанном центром «Мосволонтер».

Также желающие помогать людям с ОВЗ проходят спецтренинги по основам инклюзивного общения и ораторского искусства. Все это сильно помогает грамотно работать с аудиторией.

Помимо этого, волонтеров учат помогать гражданам с ОВЗ заниматься спортом. Например, об этом рассказывали на тренинге «Волонтер-лидер для незрячих бегунов», который был проведен благотворительным фондом «Спорт для жизни» в рамках проекта «Марафон в темноте».

— Когда ты волонтер-лидер и бежишь в парасвязке с незрячим, ты фактически являешься глазами этого человека, открываешь ему дорогу в спорт, в активный образ жизни, — пояснила доброволец из Москвы Мария Манукян.

Среди прочего в сентябре волонтеры поучаствовали в инклюзивном забеге на ВДНХ под названием WheelGo и поддержали фонд «Хрупкие люди», который помогает людям с генетической хрупкостью костей. В рамках этого мероприятия 50 людей с ОВЗ должны были преодолеть дистанцию длиной один километр, передвигаясь на колясках и электроколясках.

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