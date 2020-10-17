Крупный пожар произошел в цехе по производству перчаток в Иванове

Фото: МЧС России

В Иванове загорелся цех по производству перчаток. Об этом сообщили в МЧС России по области в субботу, 17 октября.

По данным спасателей, о пожаре по адресу улица Зверева, дом № 22, стало известно в 07:30 по московскому времени. Пламя охватило кровлю на площади 700 квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, однако примерно через полтора часа, в 08:55, огонь удалось погасить. При этом никто не пострадал, но кровля цеха получила повреждения.

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