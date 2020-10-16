Названа возможная причина пожара в подмосковном торговом центре

Фото: twitter.com/emercom_press

Причиной пожара в торговом центре в Мытищах стало тление жира над мангалом в зоне расположения предприятий общественного питания. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области.

— По предварительным данным, происходило тление жировых отложений в вытяжке над мангалом на этаже фуд-корта, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что спасатели ликвидировали пожар. К тушению огня привлекли 12 человек и пять единиц техники. Граждан также призвали помнить о правилах пожарной безопасности и при необходимости звонить по телефону спасения — 01, с мобильного 101.

Читайте также: Пожар произошел в квартире на северо-западе Москвы