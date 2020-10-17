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«Это все игра»: Ходченкова рассказала, как относится к откровенным сценам
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Это все игра»: Ходченкова рассказала, как относится к откровенным сценам

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Светлана Ходченкова призналась, что ей нравятся постельные сцены. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

Артистка отметила, что во время сцен актеры часто «ржут», и пояснила, что для них такие сцены являются «игрой».

— Нас веселит все, что происходит. Для нас это все игра, не по-настоящему, — подчеркнула Ходченкова.

Актриса также рассказала, что иногда за нее играют дублеры, но происходит это редко.

Ранее сообщалось, что дочь известного российского экс-теннисиста Евгения Кафельникова Алеся встречается с бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой — Георгием Петришиным. Известно, что популярная актриса рассталась с Петришиным из-за измены.

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откровенные сценыСветлана Ходченковаактриса
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