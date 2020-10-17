Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Шереметьево

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, вл5 Карта всех событий

В столичном аэропорту Шереметьево прибывший из Новосибирска самолет задел автомобиль с продовольствием. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в межрегиональном следственном управлении СК по городу в субботу, 17 октября.

— Примерно в 10:24 при заруливании воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствие, — сообщили в ведомстве.

В момент ЧП на борту находились 112 пассажиров, они не пострадали и были высажены штатно.

В настоящее время на месте работают следователи, проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

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