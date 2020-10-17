Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево прибывший из Новосибирска самолет задел автомобиль с продовольствием. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в межрегиональном следственном управлении СК по городу в субботу, 17 октября.
— Примерно в 10:24 при заруливании воздушного судна, прибывшего из Новосибирска, произошло касание законцовки правой плоскости с автомобилем, перевозившим продовольствие, — сообщили в ведомстве.
В момент ЧП на борту находились 112 пассажиров, они не пострадали и были высажены штатно.
В настоящее время на месте работают следователи, проводится доследственная проверка по факту произошедшего.
Читайте также: Столкновения старого советского спутника с ракетой КНР удалось избежать