Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я счастлива»: Тодоренко опубликовала трогательное фото мужа и сына
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Я счастлива»: Тодоренко опубликовала трогательное фото мужа и сына

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками трогательным снимком ее мужа Влада Топалова и сына. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фотографии артист запечатлен на прогулке с малышом. Они смотрят друг на друга и улыбаются.

— Когда два моих мужчины улыбаются, я счастлива, — подписала пост телеведущая.

Поклонники умилились фотографии и оставили восхищенные комментарии.

«От такого невозможно не быть счастливым! Твои мужчины счастье для тебя!»; «Тодоренки — Топаловы! Красавцы мальчишки!»; «Такие они счастливые, на это смотреть — одно удовольствие», — написали фолловеры.

Ранее Регина Тодоренко продемонстрировала успехи в развитии сына Майкла, которого родила в браке с певцом Владом Топаловым. Малыш, которому в декабре исполнится два года, прочитал по памяти стихотворение Агнии Барто «Идет бычок, качается...».

Читайте также: Тодоренко рассказала, как вес влияет на ее выступления в «Ледниковом периоде»

Регина ТодоренкоВлад Топаловсын
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте