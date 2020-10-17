«Я счастлива»: Тодоренко опубликовала трогательное фото мужа и сына

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками трогательным снимком ее мужа Влада Топалова и сына. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На фотографии артист запечатлен на прогулке с малышом. Они смотрят друг на друга и улыбаются.

— Когда два моих мужчины улыбаются, я счастлива, — подписала пост телеведущая.

Поклонники умилились фотографии и оставили восхищенные комментарии.

«От такого невозможно не быть счастливым! Твои мужчины счастье для тебя!»; «Тодоренки — Топаловы! Красавцы мальчишки!»; «Такие они счастливые, на это смотреть — одно удовольствие», — написали фолловеры.

Ранее Регина Тодоренко продемонстрировала успехи в развитии сына Майкла, которого родила в браке с певцом Владом Топаловым. Малыш, которому в декабре исполнится два года, прочитал по памяти стихотворение Агнии Барто «Идет бычок, качается...».

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