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Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии после операции
/ Фото: instagram.com/olegtinkov/

Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии после операции

Юлия Ямпольская

Общество

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, что спустя сто дней после пересадки костного мозга нормально себя чувствует. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что у него понижен гемоглобин из-за изменения группы крови.

— +100 дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные 100 дней, как говорят врачи...самочувствие ок, — написал Тиньков.

Ранее Тиньков признался, что у него диагностировали острую форму лейкемии. По его словам, он успел пройти несколько курсов химиотерапии, после этого бизнесмен перенес пересадку костного мозга.

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