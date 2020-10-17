Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии после операции

/ Фото: instagram.com/olegtinkov/

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал, что спустя сто дней после пересадки костного мозга нормально себя чувствует. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что у него понижен гемоглобин из-за изменения группы крови.

— +100 дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные 100 дней, как говорят врачи...самочувствие ок, — написал Тиньков.

Ранее Тиньков признался, что у него диагностировали острую форму лейкемии. По его словам, он успел пройти несколько курсов химиотерапии, после этого бизнесмен перенес пересадку костного мозга.

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