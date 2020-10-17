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Американского журналиста восхитили советские женщины-снайперы
Кадр из фильма «Битва за Севастополь» (2015)

Американского журналиста восхитили советские женщины-снайперы

Юлия Захарова

Общество

Журналист из США отметил заслуги советских женщин-снайперов в период Второй мировой войны. Об этом говорится на портале Warfare History Network.

По словам автора, они работали налегке: с винтовкой Мосина-Нагана, патронами, лопатой и походным набором.

— Самым важным было то, что им также выделяли две гранаты — одну для немцев, и одну для себя в качестве последнего средства, чтобы не попасть в плен, не быть изнасилованной, не подвергнуться пыткам и не погибнуть от рук врагов, — отметил журналист.

Он подчеркнул, что некоторые женщины имели при себе не гранаты, а трофейный немецкий пистолет, последняя пуля предназначалась для себя.

Также автор рассмотрел судьбы снайперов Розы Шаниной, Людмилы Павличенко и Нины Петровой.

— Роза Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр. Эта 20-летняя девушка привлекала к себе внимание многих в Советском Союзе, — писал он.

Журналист отметил, что она сумела уничтожить 75 нацистских офицеров и солдат, среди них были 12 снайперов. На счету Павличенко оказалось свыше 300 убитых немцев.

Петрова взяла в руки винтовку в 48 лет, ранее она работала в качестве медсестры на фронте, Хотя власти изначально не рассматривали женщину как снайпера из-за пола и возраста, упорство Петровой позволили переубедить их.

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