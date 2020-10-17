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СМИ: Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в столичной квартире
Фото: pixabay.com

СМИ: Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в столичной квартире

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Привольная улица Карта всех событий

Тела мужчины и женщины обнаружили в одном из домов на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Привольной улице.

— В одной из квартир обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают следователи, они выясняют подробности и обстоятельства случившегося.

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