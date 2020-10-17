Полиция Москвы начала проверку после конфликта водителя и пассажира автобуса

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Столичные правоохранительные органы проводят проверку в связи с появлением сообщений о конфликте между водителем и пассажиром автобуса № т71.

Как рассказали в пресс-службе полиции Москвы, в ведомстве изучают видеозапись инцидента. По предварительным сведениям, во время работы на линии водитель автобуса увидел, что один из пассажиров в салоне ведет себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами. Мужчина разбил окно автобуса.

Чтобы предотвратить дальнейшие противоправные действия, водитель автобуса применил силу. На место происшествия был вызван наряд полиции, сообщает ТАСС.

Ранее в «Мосгортрансе» рассказали, что после появления информации об инциденте была начата внутренняя проверка, а водителя временно отстранили от работы.

Ранее стало известно, что около 80 парковочных мест обустроят для владельцев резидентных разрешений в Москве.

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