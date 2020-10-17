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Ушла из жизни праправнучка Александра Пушкина
Фото: mgau.ru / Официальный сайт Мичуринского государственного аграрного университета

Ушла из жизни праправнучка Александра Пушкина

Юлия Захарова

Общество

Ушла из жизни праправнучка русского поэта Александра Пушкина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Усова. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в Мичуринском государственном аграрном университете.

Уточняется, что женщине был 81 год, она скончалась в Тамбовской области.

— Перестало биться сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете, — говорится на официальном сайте вуза.

Церемония прощания пройдет 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска, она начнется в 10:30.

Галина Усова родилась в 1938 году. В 1957 году она поступила в Мичуринский ГАУ, поскольку с детства ее кумиром был биолог Иван Мичурин. Там она изучала генетическую природу мутаций и создавала свои научные работы.

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