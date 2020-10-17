Ушла из жизни праправнучка Александра Пушкина

Фото: mgau.ru / Официальный сайт Мичуринского государственного аграрного университета

Ушла из жизни праправнучка русского поэта Александра Пушкина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Усова. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили в Мичуринском государственном аграрном университете.

Уточняется, что женщине был 81 год, она скончалась в Тамбовской области.

— Перестало биться сердце праправнучки великого русского поэта А. С. Пушкина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете, — говорится на официальном сайте вуза.

Церемония прощания пройдет 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска, она начнется в 10:30.

Галина Усова родилась в 1938 году. В 1957 году она поступила в Мичуринский ГАУ, поскольку с детства ее кумиром был биолог Иван Мичурин. Там она изучала генетическую природу мутаций и создавала свои научные работы.