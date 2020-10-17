«Окончательно стала взрослой»: Гурцкая сообщила о смерти отца

Фото: instagram.com/diana.gurtskaya.official

Певица Диана Гурцкая потеряла отца. О своем горе она рассказала подписчикам на личной странице в Instagram.

Артистка показала архивный кадр с папой и уточнила, что Гуда Гурцкая ушел из жизни в возрасте 92 лет.

— Огромная жизнь, вместившая в себя все: счастье и горести, успехи и разочарования. Ты был строг, но справедлив. Когда наперекор слезам мамы и моим рыданиям отправлял учиться в интернат, то точно знал, что мне нужна не просто школа, а школа жизни, — написала исполнительница.

По ее словам, отец пережил вместе с ней все подъемы и падения ее жизни. Она поблагодарила его за подаренную жизнь и выразила надежду, что он обрел покой.

— Люблю и всегда буду любить! 16 октября я окончательно стала взрослой, — заключила Гурцкая.

Под публикацией комментаторы выразили певице искренние соболезнования, в их числе оказались коллеги — Катя Лель, Алсу, а также дизайнер и телеведущий Игорь Гуляев.

Фанаты также поддержали Гурцкую и призвали оставаться сильной в непростой для нее период: «Диана, мои искренние соболезнования. Светлая и вечная память вашему папе»; «Дианочка, держитесь. Все образуется. Царствие небесное вашему папе».

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