Исследователи оценили продолжительность здоровой жизни в России

Продолжительность здоровой жизни населения в России составляет 63,7 года, подсчитали авторы исследования «Глобальное бремя болезней».

Аналитики оценили показатель средней продолжительности жизни с учетом хронических заболеваний, инвалидности и иных проблем со здоровьем. Выяснилось, что на протяжении последнего десятилетия в России уровень хронических заболеваний ежегодно сокращался примерно на два процента.

Несмотря на это, в рейтинге европейских стран по продолжительности здоровой жизни Россия заняла последнее место. Эксперт объясняют это высоким риском неинфекционных заболеваний, курением, употреблением спиртных напитков, неправильным питанием, недостаточным уровнем физической активности.

Лидером по продолжительности здоровой жизни в Европе оказалась Исландия (71,9 года), сообщает журнал The Lancet.

Ранее были определены российские регионы, где насчитывается больше всего долгожителей.

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