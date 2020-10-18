Харламов ответил Бузовой на предложение поучаствовать в «Ледниковом периоде»

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Певица Ольга Бузова предложила комику Гарику Харламову принять участие в шоу «Ледниковый период». Также певица дала несколько советов Харламову, которые позволят ему улучшить карьеру после развода с актрисой Кристиной Асмус.

— Во-первых, начинай уже писать песни. Их исполнять. Дальше следующий этап. Программы. «Ледниковый период», фигурное катание. Сейчас Авербух увидит и возьмет тебя, — сказала Бузова.

— Авербух возьмет меня? Я что — папина дочка? Не пойду, ни за что, — ответил Харламов в эфире телеканала ТНТ.

Напомним, в июне 2020 года Харламов и Асмус объявили о разводе. По словам пары, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

Ранее 25-летняя Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале «Папины дочки» подтвердила романтические отношения с известным 46-летним фигуристом Ильей Авербухом. Актриса призналась в этом после того, как в Сети появились снимки, сделанные во время свидания пары.

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