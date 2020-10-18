Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ответила на вопрос о желании сняться в фильме для взрослых.

Подписчики звезды в Instagram Stories задали актрисе множество вопросов, которые касаются ее личной жизни и творчества. Один из поклонников спросил, хотела бы актриса принять участие в непривычном для себя формате.

Кристина Асмус ответила отрицательно, отметив, что стесняется раздеваться перед камерой. Актриса сопроводила ответ кадром из фильма «Бриджит Джонс», на котором главная героиня стоит в откровенном наряде.

Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним, в 2019 году Асмус столкнулась с травлей в соцсетях из-за эротической сцены в фильме «Текст». Кроме того, актриса снялась в фильме «Китобой» Алексея Учителя, где сыграла роль порноактрисы.

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