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Маломерное судно перевернулось в Баренцевом море. На борту было десять человек, семерых их них спасли, троих ищут. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что судно «Юбилейный» в вечером в субботу, 17 октября, ударилось о скалистый берег, перевернулось и затонуло. Это произошло в результате ошибки при управлении судном, пояснили в СК.

Данный инцидент произошел в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области.

— В результате происшествия десять человек из числа пассажиров и членов судового экипажа оказались в воде. В настоящее время семеро людей спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще троих человек, — уточнили в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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