Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с праздником

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работников дорожного хозяйства. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье, 18 октября.

Глава города отметил, что рабочие дорожного хозяйства каждый день обслуживают площади, проспекты и улицы Москвы в любую погоду. Они убирают и ремонтируют, делают разметку и устанавливают ограждения, озеленяют и организовывают освещение, делают все для безопасности и комфорта в городе.

— Спасибо вам, друзья, за ежедневный труд на благо жителей столицы, — написал Сергей Собянин.

Он также отметил, что дорожники не остались в стороне и в ситуации борьбы с коронавирусом. Они обеспечивали дезинфекцию общественных пространств, внесли существенный вклад в защиту жизни и здоровья москвичей.

Напомним, День работников дорожного хозяйства в России празднуют в третье воскресенье октября. В этот день поздравляют всех, чья профессия связана с дорожным хозяйством, в том числе строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал.

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