Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новые функции для предпринимателей появились на платформе i.moscow
Фото: pexels.com

Новые функции для предпринимателей появились на платформе i.moscow

Виктория Родимкина

Город

На платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) появились новые функции для предпринимателей. Они позволяют заключить договор в режиме онлайн или получить поддержку для стартапа.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, этой платформой пользуются более 18 тысяч организаций. Он отметил, что ее уже можно назвать полноценной цифровой системой, которая содержит все инструменты для взаимодействия всех участников кластера.

— Наиболее востребованным стал сервис мер поддержки. С начала года предприниматели воспользовались им более 60 тысяч раз. В этом году к нему добавился антикризисный пакет мер, направленный на поддержку бизнеса в условиях COVID-19. Им бизнесмены интересовались более 47 тысяч раз, — пояснил Эдуард Лысенко.

Теперь для заключения договора сторонам не придется организовывать встречу. Достаточно оформить контракт на платформе с помощью электронной подписи. Также на i.moscow стало возможным управлять рабочими местами в коворкингах.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что новые функции и сервисы появляются в ответ на предложения предпринимателей. По его словам, в ситуации, когда многие компании переходят на удаленный формат работы, особенно важно увеличение числа доступных пользователям онлайн-опций, которые помогут развивать и выводить проекты на новый уровень, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии бизнеса в Москве

предпринимателионлайн-сервисМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте