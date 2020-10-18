Новые функции для предпринимателей появились на платформе i.moscow

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На платформе i.moscow Московского инновационного кластера (МИК) появились новые функции для предпринимателей. Они позволяют заключить договор в режиме онлайн или получить поддержку для стартапа.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, этой платформой пользуются более 18 тысяч организаций. Он отметил, что ее уже можно назвать полноценной цифровой системой, которая содержит все инструменты для взаимодействия всех участников кластера.

— Наиболее востребованным стал сервис мер поддержки. С начала года предприниматели воспользовались им более 60 тысяч раз. В этом году к нему добавился антикризисный пакет мер, направленный на поддержку бизнеса в условиях COVID-19. Им бизнесмены интересовались более 47 тысяч раз, — пояснил Эдуард Лысенко.

Теперь для заключения договора сторонам не придется организовывать встречу. Достаточно оформить контракт на платформе с помощью электронной подписи. Также на i.moscow стало возможным управлять рабочими местами в коворкингах.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин уточнил, что новые функции и сервисы появляются в ответ на предложения предпринимателей. По его словам, в ситуации, когда многие компании переходят на удаленный формат работы, особенно важно увеличение числа доступных пользователям онлайн-опций, которые помогут развивать и выводить проекты на новый уровень, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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