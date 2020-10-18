Мор рыбы произошел в реке Артемовке в Приморье

Фото: instagram.com/artemokrug

В Приморье возбуждено административное расследование по факту мора рыбы в реке Артемовке. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа (АГО) Александра Мурзина в воскресенье, 18 октября.

В субботу, 17 октября, в Сети появилась информация о массовой гибели рыбы в реке Артемовке. Были опубликованы фотографии и видеозаписи с места случившегося.

По словам Александры Мурзиной, специалисты проверили место гибели рыбы.

— Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены, — говорится в сообщении.

Начальник отдела уточнила, что погибшую рыбу направят на экспертизу.

РИА Новости со ссылкой на специалистов сообщает, что в основном в реке погибли красноперки и пресноводные рыбы популярного вида.

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