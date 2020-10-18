Певица Валерия впервые станет бабушкой

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия скоро впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин поделился новостью о беременности супруги Лианы на личной странице в Instagram.

На снимках он позирует с женой, у которой виден округлившийся живот. Молодые нежно обнимают друг друга и улыбаются.

— 1 + 1 = 3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большу-у-у-щей любви, — написал Шульгин, отметив в публикации Лиану.

Подписчики поздравили будущих родителей и пожелали им всего наилучшего.

«Поздравляем, наши дорогие, вы прекрасны»; «Удивлен и одновременно искренне рад за вас»; «Поздравляем! Счастья и здоровья малышу», — прокомментировали поклонники пары публикацию.

Ранее Шульгин опубликовал в соцсети фотографию с супругой в свободной одежде, под которой также можно было заметить живот. Однако ранее пара никак официально не комментировала сведения о пополнении в семье.

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