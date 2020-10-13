Младший сын Валерии намекнул на пополнение в семье

Фото: instagram.com/valeriya

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который недавно женился, подогрел слухи о беременности молодой жены. Он опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с супругой, где видно, как округлился ее живот.

Также на снимке Шульгин с возлюбленной держат руки на животе девушки. О беременности невестки известной певицы писали многие СМИ, однако сами молодожены эту информацию никак не подтвердили.

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Подозрения о том, что у пары скоро появится малыш, появились еще до свадьбы, когда невеста выбрала свободное платье для торжества, передает Teleprogramma.

Ранее Иосиф Пригожин решил повеселить подписчиков и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram короткий ролик с участием артистки. На видео певица пытается изобразить дикого зверя, демонстрируя зубы и ногти на камеру.

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