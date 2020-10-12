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Пригожин показал Валерию в неожиданном образе
Валерия с мужем развлекают подписчиков / Фото: instagram.com/valeriya

Пригожин показал Валерию в неожиданном образе

Юлия Курганова

Звезды

Накануне стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия ушли на карантин. Чтобы не заразиться коронавирусом, супруги изолировались у себя дома. Пригожин решил повеселить своих подписчиков и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram короткий ролик с участием артистки.

— Моя ласковая кошечка с голодухи может превратиться в тигрицу, — подписал видео продюсер.

В ролике певица пытается изобразить дикого зверя, демонстрируя зубы и ногти на камеру.

Подписчики оценили чувство юмора супруга Валерии и написали множество комплиментов артистке и звездной паре.

«Накормите! Ого, тигрица!»; «Вы так любите свою жену, так приятно смотреть как вы ею всегда любуетесь»; «Валерия-красотка», — оставили комментарии пользователи.

Ранее сообщалось, что певица Валерия осталась без новогодних корпоративов.

Читайте также: «Такие коленочки надо прятать»: поклонники Валерии раскритиковали ее образ

подписчикиИосиф Пригожинпевица Валерия
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