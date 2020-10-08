Певица Валерия осталась без новогодних корпоративов

Фото: instagram.com/valeriya

Супруг и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин сообщил, что из-за распространения коронавирусной инфекции певица осталась без новогодних корпоративов, передает NEWS.ru.

— Ни одного заказа. Обычно в июле-августе уже авансы лежали. И это не только у Валерии. Например, сегодня звонили — на завтра. Звонки есть, пристрелки есть, а денег нет, — сказал Пригожин.

Также на бедственное положение артистов из-за отмены концертов пожаловался певец Олег Газманов. По словам музыканта, у него больше нет возможности полноценно содержать свою многочисленную команду — музыкантов, звукорежиссеров, технический персонал.

Ранее ФАН писало, что агентства планируют возобновить крупные концерты иностранных звезд в России не раньше мая 2021 года.

— Мы планировали новые концерты на февраль-март, но решили не рисковать, потому что непонятно, что будет. Стадионы могут быть не раньше мая, — рассказала глава глава SAV Entertainment Надежда Соловьева.

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