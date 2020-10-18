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Скончался мэр Ялты Иван Имгрунт
Фото: youtube.com / Администрация города Ялта

Скончался мэр Ялты Иван Имгрунт

Юлия Захарова

Общество

Скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на его заместителя Ирину Романец.

Уточняется, что мэру города было 59 лет.

— Да. Сейчас готовим официальную информацию, — отметила она, отвечая на вопрос о правдивости сведений о смерти Имгрунта.

В конце сентября мэр Ялты сообщал, что ему диагностировали пневмонию.

Иван Имгрунт стал главой Ялты в ноябре 2019 года. Ранее он руководил Белореченским районом, расположенным в Краснодарском крае, до этого состоял на службе в органах прокуратуры.

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