Скончался мэр Ялты Иван Имгрунт

Фото: youtube.com / Администрация города Ялта

Скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на его заместителя Ирину Романец.

Уточняется, что мэру города было 59 лет.

— Да. Сейчас готовим официальную информацию, — отметила она, отвечая на вопрос о правдивости сведений о смерти Имгрунта.

В конце сентября мэр Ялты сообщал, что ему диагностировали пневмонию.

Иван Имгрунт стал главой Ялты в ноябре 2019 года. Ранее он руководил Белореченским районом, расположенным в Краснодарском крае, до этого состоял на службе в органах прокуратуры.