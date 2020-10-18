Россиян предупредили о схеме мошенничества с платными опросами

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Новый вид мошенничества с опросами за денежное вознаграждение появился в Сети. Об этом в воскресенье, 18 октября, рассказали представители «Лаборатории Касперского».

Как уточняется, мошенники предлагают жертвам ответить на ряд вопросов, взамен обещая им ценные призы или крупную сумму денег. Зачастую злоумышленники используют имена известных людей, которые якобы рекламируют определенного производителя.

После прохождения опроса пользователь должен перевести небольшую сумму по выданным ему реквизитам. Мошенники утверждают, что деньги впоследствии поступят на его счет. Однако, когда обманутый гражданин перечисляет деньги, преступники прекращают выходить на связь.

По информации «Лаборатории Касперского», в период с января по август 2020 года было выявлено более 2,5 тысячи сайтов с такими опросами. Эксперты призвали не доверять указанной схеме, чтобы не лишиться денег и не передать злоумышленникам данные своей карты, информируют Известия.

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