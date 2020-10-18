Продюсер Матвиенко объяснил, почему от Меладзе ушли сразу два артиста

Константин Меладзе заявил, что композиция уже «вызывает аллергию» / Фото: instagram.com/meladzemusic

На прошлой неделе контракт с музыкальным продюсером Константином Меладзе разорвали сразу два артиста: солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская и певец Анатолий Цой. «Вечерняя Москва» решила узнать, по каким причинам артисты могли прекратить сотрудничество с мэтром: невыгодные условия или личные амбиции.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко убежден, что прекращение сотрудничества между Меладзе и исполнителями не связаны с какими-то личными неприязненными отношениями или непрофессионализмом — проблема значительно серьезней.

— Вы знаете, сейчас весь шоу-бизнес страдает от того, что прекращается сотрудничество между артистами и продюсерами. И эта проблема постигла не только Константина Меладзе, а многих, — пояснил Мативенко.

Композитор отметил, что подобная тенденция вызвана пандемией коронавируса.

— Пандемия внесла свою лепту в нашу жизнь, в том числе она отразилась на шоу-бизнесе. К сожалению, целый год у нас простой в этой индустрии и нет концертов, поэтому звезды и уходят. Нет концертов, выступлений, — сказал собеседник, — соответственно, нет гонораров и возможности заработать.

Матвиенко затруднился ответить, сколько времени понадобится, чтобы отечественная эстрада вернулась в докоронавирусный режим работы.

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