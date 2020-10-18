Помпео: США готовы ввести санкции против всех, кто продает оружие Ирану

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США заявили о готовности ввести санкции в отношении любых лиц или организаций, которые способствуют поставке, передаче или продаже оружия Ирану или из него. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, экспорт оружия в указанную страну является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, а закупка вооружений из Ирана противоречит резолюции № 1747.

— США готовы использовать свои полномочия для введения санкций в отношение любого лица или организации, которые будут материально способствовать поставке, продаже или передаче обычных вооружений в Иран и из Ирана, а также против тех, кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружением, — подчеркнул Помпео.

Ранее в иранском министерстве иностранных дел сообщили об истечении эмбарго на поставку оружия в отношении Тегерана, что дает стране право продавать и покупать вооружение, передает РИА Новости.

«Ядерная сделка»

В июле 2015 года Иран и шестерка международных переговорщиков заключили соглашение об урегулировании вопроса иранского атома. Переговоры длились многие месяцы и стали результатом принятия СВПД. Соблюдение положений этого документа полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, Америки и Европейского союза.

Договоренность также предполагала снятие оружейного эмбарго с Ирана в течение пяти лет. При этом поставки оружия разрешались и раньше, но с подтверждения СБ ООН.

В своем первоначальном виде сделка не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и о восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана. Однако остальные участники договора продолжают соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

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