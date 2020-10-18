Звезда сериала «Счастливы вместе» женился в четвертый раз
Звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала актриса Мария Гуськова.
Кадрами с торжества артист поделился в личном аккаунте в Instagram. Он опубликовал несколько видео из ЗАГСа и из праздничного лимузина, также звезды сделали снимки в окружении гостей и фотографов.
Известно, что влюбленные заключили брак в Санкт-Петербурге.
На фото молодожены выглядят очень счастливыми, обнимают друг друга, шутят и улыбаются.
— Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я алкоголик! — заявил Логинов в одном из снятых женой видео, на что Гуськова ответила ему: «Сегодня мы все алкоголики».
Виктор Логинов был женат трижды: в 1994 году его супругой стала Наталья Логинова, после чего он оформил отношения со Снежаной Морозовой, затем — с Ольгой Логиновой (2011–2019).
Читайте также: «Она вам в дочки годится»: фанаты Виктора Логинова увидели его возлюбленную