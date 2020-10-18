Звезда сериала «Счастливы вместе» женился в четвертый раз

Фото: instagram.com/loginov_victor

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала актриса Мария Гуськова.

Кадрами с торжества артист поделился в личном аккаунте в Instagram. Он опубликовал несколько видео из ЗАГСа и из праздничного лимузина, также звезды сделали снимки в окружении гостей и фотографов.

Известно, что влюбленные заключили брак в Санкт-Петербурге.

Виктор Логинов и Мария Гуськова / Фото: instagram.com/___guskova___maria___

На фото молодожены выглядят очень счастливыми, обнимают друг друга, шутят и улыбаются.

— Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я алкоголик! — заявил Логинов в одном из снятых женой видео, на что Гуськова ответила ему: «Сегодня мы все алкоголики».

Виктор Логинов был женат трижды: в 1994 году его супругой стала Наталья Логинова, после чего он оформил отношения со Снежаной Морозовой, затем — с Ольгой Логиновой (2011–2019).

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