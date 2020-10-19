«Глаз не оторвать»: Дапкунайте показала фото в купальнике

Ингеборга Дапкунайте восхитила фанатов / Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Актриса Ингеборге Дапкунайте провела время в одном из подмосковных санаториев, где отдохнула от будней в спа-зоне. Она опубликовала фото в купальнике на своей странице в социальной сети Instagram.

57-летняя актриса запечатлелась на фоне голубого бассейна и панорамных окон, продемонстрировав поклонникам подтянутую фигуру.

Фото: instagram.com/d.ingeborga/

Фото оценили многочисленные фанаты Дапкунайте. Они написали массу комплиментов знаменитости.

«Вот это фигура!!! Мечта»; «Нет слов»; «Чудо как хороша! Глаз не оторвать»; «Какая вы красивая! Я в восторге»; «Невероятная», — оставили комментарии пользователи.

Ранее сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте рассказала о домогательствах. Но о неприятной истории она почти забыла.

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