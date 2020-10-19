Писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет

Фото: old-spb.ru / Сеть малых средств размещения «Былой Петербург»

На 61-м году жизни скончался российский писатель Владимир Шпаков. О трагедии сообщила поэтесса, председатель оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Галина Илюхина.

— Сегодня (в понедельник, 19 октября, — прим. «ВМ») не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом, — написала она в Facebook.

О причинах смерти драматурга к настоящему моменту ничего не известно.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Михайлович Шпаков писал прозу, а также работал литературным критиком. Он входил в Союз писателей Санкт-Петербурга, Союз российских писателей, Гильдию драматургов Санкт-Петербурга, а также был членом оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» и главным редактором литературного журнала «Зинзивер».