Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет
Фото: old-spb.ru / Сеть малых средств размещения «Былой Петербург»

Писатель Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет

Ростислав Зубков

Общество

На 61-м году жизни скончался российский писатель Владимир Шпаков. О трагедии сообщила поэтесса, председатель оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Галина Илюхина.

— Сегодня (в понедельник, 19 октября, — прим. «ВМ») не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом, — написала она в Facebook.

О причинах смерти драматурга к настоящему моменту ничего не известно.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Михайлович Шпаков писал прозу, а также работал литературным критиком. Он входил в Союз писателей Санкт-Петербурга, Союз российских писателей, Гильдию драматургов Санкт-Петербурга, а также был членом оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» и главным редактором литературного журнала «Зинзивер».

смертьРоссияписатель
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте