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Столичные парки подготовили новые онлайн-лекции для детей и взрослых
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Столичные парки подготовили новые онлайн-лекции для детей и взрослых

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, парк Красная ПресняКарта всех событий

Парки Москвы подготовили новые онлайн-лекции и виртуальные экскурсии для взрослых и детей. Они пройдут с 20 по 26 октября. Пользователям расскажут о жизни художника Винсента Ван Гога, покажут необычную пещеру во Франции, а также раскроют секреты литературного творчества.

Парк «Красная Пресня» в соцсетях покажет онлайн-экскурсию «Винсент Ван Гог. Путь к себе через искусство». Искусствовед Анна Вихрова расскажет о новаторском стиле живописца и его влиянии на мировую художественную культуру.

Таганский парк подготовил для зрителей интервью с актрисой, певицей, народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко. Она поделится воспоминаниями о съемках в таких фильмах, как «Судьба человека» и «Тихий Дон».

Две лекции в режиме онлайн-цикла «Литература как искусство» выпустит Измайловский парк, а парк Сокольники приглашает всех желающих на виртуальную экскурсию по местным библиотекам.

Также лекции и экскурсии подготовили музей-заповедник «Царицыно», Бабушкинский парк, парк «Северное Тушино», усадьба Воронцово и парк «Митино», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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