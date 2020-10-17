Музей Победы пригласил москвичей посетить пять выставок

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в выходные 17-18 октября проводятся сразу пять различных выставок.

На экспозиции «Военная разведка. Гриф «Секретно» представлено более 200 экспонатов, которые рассказывают о зарождении и становлении военной разведки в первые годы советской власти, о работе советских военных агентов и о подвигах войсковых разведчиков во время и после Второй мировой войны. Выставка работает до 10 ноября.

Последние дни работает выставка «Война глазами художника». Уникальные работы, созданные в годы Великой Отечественной войны фронтовиком Владимиром Саушиным, отражают солдатские будни, повседневную жизнь в окопах, боевые действия, штурм немецких городов. Многие картины созданы на трофейных немецких картах и являются историческими артефактами.

Посетители выставки «Броня крепка, и танки наши быстры» до 28 октября могут увидеть свыше сотни экспонатов – личные вещи конструкторов бронетехники, фотографии, детали самых массовых и малоизвестных танков, например гребной винт плавающего танка Т-37. Большой раздел выставки посвящен легендарному советскому танку – Т-34.

В экспозицию «Художники Победы» вошли около 50 уникальных живописных и графических работ, выполненных участниками боевых действий во время Великой Отечественной войны — наброски и этюды, созданные в боевой обстановке, в тылу и в госпиталях. До 31 октября можно увидеть зарисовки военной жизни Ореста Верейского, фронтовые этюды Виктора Дмитриевского и многое другое.

Проект «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу», расскажет о советских оружейниках – Федоре Токареве и Георгии Шпагине. Во временной экспозиции представлено около 20 подлинных предметов из фондовых коллекций музея – элементы обмундирования и амуниции, фотографии военных лет, специальная литература. Увидеть экспозицию можно в составе экскурсии «Подвиг Народа» по отдельному билету до 31 октября.

Для посетителей Музея Победы работает новая экспозиция «Подвиг Народа», экспозиция «Подвиг Армии», диорамный комплекс и экспозиция вооружения и боевой техники на открытых площадках. Здесь можно посмотреть самолеты, танки, пушки, образцы инженерных сооружений и многое другое.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась выставка, посвященная военной разведке.

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