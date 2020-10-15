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Посвященная военной разведке выставка открылась в Москве
Посетительница выставки Наталья Цейзер рассматривает фотографии разведчиков / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Посвященная военной разведке выставка открылась в Москве

Динара Кафискина

Культура

Вчера в Музее Победы открылась выставка «Военная разведка. Гриф «Секретно», посвященная годовщине основания Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

В экспозицию вошли более 200 предметов из фондов Музея Победы, освещающих историю развития военной разведки начиная со дня основания, 5 ноября 1918 года, и до конца 1980-х годов.

— Идея создания выставки зародилась лет пять назад, а уже через два года была написана концепция, — рассказал ветеран разведки, председатель организационного комитета выставки Дмитрий Курганов. — Финансовую поддержку нам оказали Министерство культуры и Министерство обороны.

Четыре раздела временной экспозиции расскажут о зарождении и становлении военной разведки в первые годы советской власти, о работе наших агентов и о подвигах разведчиков во время и после Второй мировой войны.

Среди экспонатов — экземпляры учебной литературы по агентурной и радиоразведке, предметы, принадлежавшие диверсантам легендарной войсковой части № 9903, «рабочие инструменты» разведчиков времен Великой Отечественной войны, а также специальные радиотехнические средства, созданные для сотрудников спецслужб во второй половине XX века. Посетителям также представят подлинные фотографии, копии карт, агентурных донесений, досье и других документов. Так, гости познакомятся с биографией Яна Берзина, создавшего в годы Великой Отечественной войны агентурную сеть, в которую входили знаменитый Рихард Зорге, Лев Маневич, Арнольд Шнее и другие выдающиеся разведчики.

Изюминка выставки — уникальные записи воспоминаний разведчиков, которые смогут прослушать гости музея. А для детей здесь приготовили интерактивные развлечения. Юные гости Музея Победы могут научиться понимать сигналы азбуки Морзе и принять участие в экскурсии, где им объяснят принципы шифрования.

Выставка будет работать до 10 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эльдар Янибеков, заместитель директора Музея Победы:

— На выставке собрано огромное количество информационных материалов о тех людях, которые совершили определенные подвиги, но их деятельность не афишировалась. Никогда ранее не освещалась в таком объеме деятельность военной разведки, чтобы можно было проследить всю ее историю — от зарождения и до нынешнего времени.

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