Московская школа показала в Музее Победы реликвии вещи подпольщиков из «Молодой гвардии»

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Московская школа № 1499 представила собственную экспозицию в столичном Музее Победы в рамках программы «Школьный музей Победы».

В экспозицию включены предметы одежды, учебники, тетради, книги, фотографии и другие вещи членов советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» — всего более 60 экспонатов. Начало коллекции положила шахтерская лампа, которую ученики школы в 1957 году привезли из Краснодона, где встречались с родственниками молодогвардейцев, их друзьями и близкими.

В числе экспонатов — прядь волос Олега Кошевого, школьные тетради Сергея Левашова, Нины Минаевой и Анны Соповой, а также первый экземпляр романа «Молодая гвардия», изданный в 1946 году.

Как рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, к программе «Школьный музей Победы» присоединились 80 российских регионов. За год существования программы в экспозиционном пространстве прошло более тысячи уроков для школьников.

Ранее сообщалось, что открытые площадки Музея Победы перешли на зимний режим работы с 3 октября. Посетители смогут увидеть образцы военной техники с 10:00 до 18:30, кассы и вход будут открыты до 18:00.

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