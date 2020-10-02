Музей Победы изменит режим работы открытых площадок

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, Главная аллея Карта всех событий

Открытые площадки Музея Победы перейдут на зимний режим работы с 3 октября. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказали в пресс-службе музея.

— С 3 октября в музее Победы сократят время работы открытых площадок. Посетители смогут увидеть образцы военной техники с 10:00 до 18:30, кассы и вход будут открыты до 18:00. Выходной день — понедельник, — отметили в сообщении.

Как уточняется, переход на новое расписание обусловлен сокращением светового дня.

Ознакомиться с экспозициями Музея Победы под открытым небом можно будет до 31 марта 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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