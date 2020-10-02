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Музей Победы изменит режим работы открытых площадок
Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы изменит режим работы открытых площадок

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, Главная аллеяКарта всех событий

Открытые площадки Музея Победы перейдут на зимний режим работы с 3 октября. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказали в пресс-службе музея.

— С 3 октября в музее Победы сократят время работы открытых площадок. Посетители смогут увидеть образцы военной техники с 10:00 до 18:30, кассы и вход будут открыты до 18:00. Выходной день — понедельник, — отметили в сообщении.

Как уточняется, переход на новое расписание обусловлен сокращением светового дня.

Ознакомиться с экспозициями Музея Победы под открытым небом можно будет до 31 марта 2021 года, передает агентство городских новостей «Москва».

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