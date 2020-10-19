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«Русская красавица!»: Екатерина Гусева показала фото в необычном платье
/ Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

«Русская красавица!»: Екатерина Гусева показала фото в необычном платье

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Екатерина Гусева поделилась с подписчиками снимком в необычном наряде. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фотографии артистка запечатлена в платье с уникальным видом вышивки «Крестецкая строчка». Гусева подчеркнула, что чувствует себя в нем «русской красавицей».

— Отрадно и радостно поддержать возрождение русских традиций, — написала актриса.

Фанаты восхитились наряду Гусевой и осыпали ее комплиментами.

«Екатерина вы как, всегда на высоте и ракурс высший!!!», «Катюша да вы в любом платье русская КРАСАВИЦА», «Красавица нежная,... Как ангел», «Катенька, вы и так во всех нарядах настоящая русская красавица!», — прокомментировали фолловеры.

Ранее Екатерина Гусева, известная своей ролью супруги Саши Белого из сериала «Бригада», рассказала, почему некоторое время избегала съемок со своим коллегой Сергеем Безруковым. По ее словам, причиной этому стали сплетни.

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