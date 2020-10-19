На Украине предложили «вернуть» Крым через Белоруссию

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Украина может «вернуть» Крым через Белоруссию. Такое мнение выразил бывший украинский посол в Минске, экс-представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Белоруссии Роман Бессмертный.

По его словам, у белорусов и украинцев есть общие интересы, с опорой на которые Киев якобы сможет «вернуть» некоторые территории.

— В Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше, — заявил Бессмертный в эфире канала «Прямой».

Дипломат полагает, что для проведения успешной политики в этом направлении нужно распространять свое влияние не только внутри страны, но и за ее пределами.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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