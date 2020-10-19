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Новые школы на 850 учеников появятся в районах Южное Бутово и Савеловский
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новые школы на 850 учеников появятся в районах Южное Бутово и Савеловский

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Горчакова, 9к1Карта всех событий

В столичных районах Южное Бутово и Савеловский планируется к 2021 году построить две новые школы на 850 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в понедельник, 19 октября.

Уточняется, что учебный корпус на 300 мест у школы № 2007 появится по адресу улица Горчакова, дом № 9, корпус 1. На данный момент специалисты строят надземную часть здания.

Вторая школа на 850 учеников появится по адресу улица 8 Марта, владение 4. Ранее здесь снесли старое здание.

Мосгосстройнадзор проследит за качеством выполнения строительных работ. Помимо этого, будут обследованы 53 объекта строительства, среди которых детский сад в селе Остафьево в ТиНАО, ледовый тренировочный центр «Снегирь», жилые дома по программе реновации в разных районах города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Южное Бутовошколастроительство
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