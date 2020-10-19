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Число выявленных фишинговых сайтов в 2020 году превысило прошлогодние показатели
Фото: pexels.com / Digital Buggu

Число выявленных фишинговых сайтов в 2020 году превысило прошлогодние показатели

Ростислав Зубков

Технологии

С начала 2020 года в глобальной сети было найдено и заблокировано больше фишинговых сайтов, чем за весь предыдущий год. Об этом заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании Group-IB (CERT-GIB) Ярослав Каргалев заявил в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, в 2019 году CERT-GIB приостановил деятельность 14 093 вредоносных сетевых ресурсов. За девять месяцев этого года количество заблокированных ресурсов уже достигло 14 802.

— Фишинговые ресурсы опасны тем, что злоумышленники с их помощью похищают деньги и персональную информацию посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и интернет-банков, данные банковских карт), — пояснил Каргалев.

Напомним, что фишингом называют способ кражи личных данных пользователя через массовую рассылку электронных писем, а также сообщений от имени финансовых и госучреждений. Спам отправляется в том числе посредством соцсетей и фальшивых сайтов. Обычно аферисты подделывают официальный сайт какого-либо бренда, используя аналогичный домен или URL-адрес.

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